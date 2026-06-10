Atıklar, özel bireylerin ellerinde sanata dönüştü - Son Dakika
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Atıklar, özel bireylerin ellerinde sanata dönüştü

Atıklar, özel bireylerin ellerinde sanata dönüştü
10.06.2026 12:34  Güncelleme: 12:35
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Kocaeli'de düzenlenen 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu'nda Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı ileri dönüşüm eserleri ziyaretçilerle buluştu. 'Canlıların Dönüşü' tablosu gibi çalışmalar, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam bilincine dikkat çekti.

Kocaeli'de düzenlenen 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu'nda Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ileri dönüşüm eserleri ziyaretçilerle buluştu. Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda ortaya çıkan eserler, sürdürülebilir yaşam ve sıfır atık bilincine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu'nda özel bireylerin eserleri beğeni topladı.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi İleri Dönüşüm Atölyesi'nde eğitim alan özel bireyler tarafından hazırlanan çalışmalarda; sahillerden toplanan taşlar, midye kabukları, elektriksel atıklar, kozalaklar, gazete kağıtları, peçeteler, havlu kağıt ruloları, atık piller, su şişesi kapakları, strafor parçaları ve çeşitli atık materyaller kullanıldı. Tamamı özel bireylerin emeğiyle hazırlanan eserler, atık malzemelerin yeniden değerlendirilerek çevreye ve sanata katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı eserleri inceledi. Sergi alanında eserler hakkında bilgi alan Abiş, özel bireylerin üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sergide yer alan eserler arasında, özel bireylerin hazırlayarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hediye ettiği tablo da yer aldı. Öğrencilerin emek ve hayal gücüyle ortaya çıkan eser, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

"Canlıların Dönüşü" tablosu dikkat çekti

Serginin en dikkat çekici çalışmalarından biri olan "Canlıların Dönüşü" isimli tablo, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin denizlerde yürüttüğü dip temizliği çalışmalarından ilham alınarak hazırlandı. Tamamen sahilden toplanan malzemeler kullanılarak oluşturulan eserde taşlar, midye kabukları ve çeşitli doğal materyallerin yanı sıra sahilde bulunan kurumuş yengeç de değerlendirildi. Çalışma, çevre temizliğinin doğal yaşama olan olumlu etkisini sanatsal bir bakış açısıyla yansıttı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Atıklar, özel bireylerin ellerinde sanata dönüştü - Son Dakika

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