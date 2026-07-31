Özel çocuklardan anlamlı proje: Atık kutular sokak hayvanları için mama kabına dönüştü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel ihtiyaçlı bireylere yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim alan özel öğrenciler, sıfır atık bilincine dikkat çekmek amacıyla evlerinde kullanılmayan plastik kutuları öğretmenlerinin de desteğiyle sevimli dostlarımız için rengarenk mama kaplarına dönüştürdü.

Proje kapsamında yarın gerçekleştirilecek faaliyette özel çocuklar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını ziyaret edecek. Ziyaret sırasında çocuklar hem barınaktaki kedi ve köpeklerle vakit geçirerek onlarla yakından ilgilenme fırsatı bulacak hem de kendi elleriyle hazırladıkları mama kaplarını sevimli dostlarına teslim edecek.

Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, projenin tamamen öğrencilerin fikri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çocuklarımızda sıfır atık bilincini oluşturmak ve çevre farkındalığı oluşturmak adına evlerinde kullanılmayan, atıl durumdaki plastik kutuları hocalarıyla birlikte yeniden tasarladılar. Üzerlerini sevimli hayvan figürleriyle süsleyip mama kapları haline getirdiler. Yarın da inşallah barınaktaki sevimli dostlarımıza bu kapları mamalarıyla birlikte teslim edecekler."

Şu ana kadar etkinliğe katılmak için 30 özel çocuğun başvuru yaptığını ifade eden Mahmut Temel, talebin yoğun olduğunu ve ailelerin de bu anlamlı günde çocuklarını yalnız bırakmayarak etkinliğe dahil olacağını belirtti. Projenin hem çocuklar için güzel bir motivasyon kaynağı olması hem de toplum genelinde önemli bir farkındalık oluşturması hedefleniyor.