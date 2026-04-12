Palandöken'de Kar Kalınlığı 210 Santimetreye Ulaştı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Palandöken'de Kar Kalınlığı 210 Santimetreye Ulaştı

12.04.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili kar yağışıyla kar kalınlığı 210 cm'ye yükseldi.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştı. Hafta sonu etkili olan kar yağışı ile birlikte kayak merkezinde adeta görsel şölen yaşandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 10 Nisan Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı, hafta sonunda da etkisini sürdürerek bugün öğle saatlerine kadar devam etti. Yağışla birlikte bölgede yaklaşık 20 santimetre yeni kar örtüsü oluştuğu belirtilirken son yağışların ardından Palandöken Kayak Merkezi'nde toplam kar kalınlığının 210 santimetreye ulaştığı açıklandı. Yağan kar ile birlikte kayak şartlarının önemli ölçüde iyileştiği ve merkezin adeta yeniden tazelendiği ifade edildi.

Palandöken Kayak Merkezinde bugün teknik karlama çalışması gerçekleştirildiği ve çalışmaların sabah saatlerine kadar tamamlanmış olacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:28:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.