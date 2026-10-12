Pamuk Araştırma Enstitüsü, yerli çeşit geliştirme için 2026 hasadına başladı

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yüksek verim ve kaliteli lif özelliklerine sahip yerli pamuk çeşitleri geliştirmek amacıyla yürüttüğü araştırma parsellerinde hasada başladı.

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 2026 yılı pamuk hasat sezonu başladı. Enstitünün araştırma ve deneme parsellerinde başlayan hasatla birlikte, yeni pamuk çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin değerlendirilmesi sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Pamuk ıslahı, çeşit geliştirme ve yetiştirme teknikleri alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten enstitü, yüksek verim, üstün lif kalitesi, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ile değişen iklim şartlarına uyum sağlayan pamuk çeşitleri geliştirmeyi hedefliyor. Araştırma parsellerinde yetiştirilen çeşit adaylarının hasadı, elde edilen ürünlerin bilimsel değerlendirmeye alınması açısından önem taşıyor. Hasat sürecinde elde edilecek veriler, yeni çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak. Yerli pamuk çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren enstitü, tarladan laboratuvara uzanan araştırma süreciyle Türk pamukçuluğunda sürdürülebilir üretimin desteklenmesini amaçlıyor.