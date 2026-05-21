Patnos Belediye Başkanı Taşkın'dan aquapark müjdesi
Patnos Belediye Başkanı Taşkın'dan aquapark müjdesi

21.05.2026 16:10  Güncelleme: 16:11
Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, ilçeye modern bir Aquapark kazandırılacağını açıkladı. Proje, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda hayata geçirilecek ve bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlaması hedefleniyor.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, ilçenin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak Aquapark projesinin müjdesini verdi.

Patnos'u bölgenin cazibe merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Taşkın, yeni projenin ilçeye önemli değer katacağını ifade etti.

Başkan Taşkın tarafından yapılan açıklamada, Aquapark projesinin hazır olduğu belirtilerek inşaat çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağı duyuruldu. Taşkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Patnos'umuzu bölgenin cazibe merkezi yapma hedefimizle dev bir projeye daha imza atıyoruz. Şehrimizin vizyonuna ve sosyal yaşantısına büyük değer katacak Aquapark projemiz hazır; çok yakında inşaat çalışmalarına start veriyoruz."

Edinilen bilgilere göre Aquapark projesi, Sanayi Sitesi Kavşağı eski polis noktası mevkiinde hayata geçirilecek. Projeyle birlikte bölgenin modern sosyal yaşam alanlarından biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Patnos Belediyesi'nin yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, sosyal yaşam alanlarıyla da ilçeye değer katmaya devam edeceğini belirten Başkan Taşkın, yeni projelerin süreceğini ifade etti.

Projenin özellikle gençler ve aileler için modern bir yaşam alanı oluşturacağı belirtilirken, Patnos'un bölgesel anlamda daha güçlü bir sosyal merkez haline gelmesi hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

16:47
Hatay'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
CHP'de "mutlak butlan" krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
