Patnos'ta Aşağı Göçmez ve Çakırbey köylerinin yüksek kesimleri karla beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Patnos'ta Aşağı Göçmez ve Çakırbey köylerinin yüksek kesimleri karla beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Patnos\'ta Aşağı Göçmez ve Çakırbey köylerinin yüksek kesimleri karla beyaza büründü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Patnos'a bağlı Aşağı Göçmez ve Çakırbey köylerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken dağlar beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlarda kış hissedilirken, daha alçak kesimlerde ağaçlar ve araziler sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarını koruyor.

Patnos ilçesinde yüksek kesimlerde kar, dağ eteklerinde ise sonbahar renkleri etkili oluyor.

İlçeye bağlı Aşağı Göçmez ve Çakırbey köylerinin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü. Daha alçak kesimlerde ise ağaçlar ve araziler sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarını koruyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kış kendini hissettirmeye başlarken, dağ eteklerinde sonbahar manzarası etkisini sürdürüyor. Aynı bölgede iki mevsimin bir arada yaşandığı görüntüler, doğanın farklı renklerini bir araya getirdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerHava DurumuGüncelPatnosYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti 14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal 5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
16:54
Galatasaray’da iki yıldızdan biri sevindirdi, diğeri üzdü
Galatasaray'da iki yıldızdan biri sevindirdi, diğeri üzdü
16:44
Oyuncak kürekle kuma dokundu Sonrası inanılmaz
Oyuncak kürekle kuma dokundu! Sonrası inanılmaz
16:08
Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu Fiyatları görenler şokta
Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta
16:06
Kış lastiği denetiminde taviz yok Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı
Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı
15:55
Fransa’da havai fişek satışları yasaklandı İşte nedeni
Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 16:57:57. #7.13#
SON DAKİKA: Patnos'ta Aşağı Göçmez ve Çakırbey köylerinin yüksek kesimleri karla beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android