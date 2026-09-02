Patnos\'ta Emekli Müteahhidin 30 Dönümlük Arazisinde Ada Çayı Hasadı Yaklaşıyor, İlçe Müdürlüğü Projeye Dönüştürmek İstiyor

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yürekveren köyünde yaşayan emekli müteahhit Kasım Aslan, memleketine dönerek 30 dönümlük arazisinde başladığı ada çayı yetiştiriciliğinde önemli bir aşamaya ulaştı. Bölgede alternatif tarımı yaygınlaştırmayı hedefleyen Aslan, Denizli'den getirdiği fidelerin gelişim sürecinin oldukça verimli ilerlediğini ve bitkilerin yaklaşık bir ay sonra ilk hasada hazır hale geleceğini belirtti.

Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gelişim aşamasındaki ada çayı tarlasında incelemelerde bulunarak üreticiye teknik destek sağladı. İlçe Müdürü Faruk Taşdemir, yaklaşan hasat dönemine kadar süreci yakından takip edeceklerini vurgulayarak, elde edilecek olumlu sonuçlar doğrultusunda bu çalışmayı projeye dönüştürüp ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.