Patnos'ta Emekli Müteahhidin 30 Dönümlük Arazisinde Ada Çayı Hasadı Yaklaşıyor, İlçe Müdürlüğü Projeye Dönüştürmek İstiyor - Son Dakika
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Patnos'ta Emekli Müteahhidin 30 Dönümlük Arazisinde Ada Çayı Hasadı Yaklaşıyor, İlçe Müdürlüğü Projeye Dönüştürmek İstiyor

Patnos\'ta Emekli Müteahhidin 30 Dönümlük Arazisinde Ada Çayı Hasadı Yaklaşıyor, İlçe Müdürlüğü Projeye Dönüştürmek İstiyor
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Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yürekveren köyünde yaşayan emekli müteahhit Kasım Aslan, memleketine dönerek 30 dönümlük arazisinde ada çayı yetiştiriciliğine başladı. Denizli'den getirilen fidelerin verimli geliştiğini belirten Aslan, bitkilerin yaklaşık bir ay sonra ilk hasada hazır olacağını söyledi.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yürekveren köyünde yaşayan emekli müteahhit Kasım Aslan, memleketine dönerek 30 dönümlük arazisinde başladığı ada çayı yetiştiriciliğinde önemli bir aşamaya ulaştı. Bölgede alternatif tarımı yaygınlaştırmayı hedefleyen Aslan, Denizli'den getirdiği fidelerin gelişim sürecinin oldukça verimli ilerlediğini ve bitkilerin yaklaşık bir ay sonra ilk hasada hazır hale geleceğini belirtti.

Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gelişim aşamasındaki ada çayı tarlasında incelemelerde bulunarak üreticiye teknik destek sağladı. İlçe Müdürü Faruk Taşdemir, yaklaşan hasat dönemine kadar süreci yakından takip edeceklerini vurgulayarak, elde edilecek olumlu sonuçlar doğrultusunda bu çalışmayı projeye dönüştürüp ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Patnos'ta Emekli Müteahhidin 30 Dönümlük Arazisinde Ada Çayı Hasadı Yaklaşıyor, İlçe Müdürlüğü Projeye Dönüştürmek İstiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patnos'ta Emekli Müteahhidin 30 Dönümlük Arazisinde Ada Çayı Hasadı Yaklaşıyor, İlçe Müdürlüğü Projeye Dönüştürmek İstiyor - Son Dakika
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