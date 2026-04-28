Pazar yerlerinden toplanan organik atıklar gübreye dönüştürülüyor

28.04.2026 16:07  Güncelleme: 16:08
Çayırova Belediyesi tarafından kurulan kompost üretim tesisinde, organik atıklar işlenerek doğal gübre elde ediliyor.

Şekerpınar Mahallesi'nde geçen yıl ekim ayında faaliyete geçen tesis, iklim değişikliği ve sürdürülebilir çevre anlayışıyla hizmet veriyor. Pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyve atıkları, tesiste bulunan iki adet 500 kilogram kapasiteli kompost makinesinde işleniyor. Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında kontrollü süreçten geçirilerek kompost gübreye dönüştürülen atıklar sayesinde, hem çöp miktarı azaltılıyor hem de elde edilen gübre ilçe genelindeki yeşil alanların bakımında kullanılarak toprağın verimliliği artırılıyor.

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Belediyemiz, çevre dostu projeleriyle fark oluşturmaya devam ediyor. Atık minimizasyonu ve döngüsel ekonomi anlayışıyla karbon ayak izini azaltıyor, doğal kaynaklarımızı koruyoruz çünkü biliyoruz ki; atık değil, kaynak var ve gelecek bugün attığımız adımlarla şekillenecek" denildi. - KOCAELİ

