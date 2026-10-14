Pendik'te sağanak alt geçitte su birikmesine yol açtı, Mercedes minibüs mahsur kaldı - Son Dakika
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Pendik'te sağanak alt geçitte su birikmesine yol açtı, Mercedes minibüs mahsur kaldı

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Pendik'te ulaşımı olumsuz etkiledi. Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki alt geçitte mazgalların tıkanmasıyla biriken suda Mercedes marka minibüs mahsur kaldı, bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Pendik'te yollar sular altında kaldı. Alt geçitteki mazgalların tıkanmasıyla biriken su nedeniyle Mercedes marka minibüs mahsur kalırken, bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Pendik'te ulaşımı olumsuz etkiledi. Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerindeki alt geçitte mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suyu birikti. Biriken su nedeniyle alt geçitten geçmeye çalışan Mercedes marka minibüs mahsur kaldı. Bazı sürücüler ise suyla kaplanan yoldan geçemeyerek geri dönmek zorunda kaldı. Tevfik İleri Caddesi'nde de alt geçidin üst kısmındaki yolda biriken yağmur sularının köprü üzerinden alt geçide yoğun şekilde aktığı görüldü. Bölgede oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA
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