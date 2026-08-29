Petekli Göleti İnşaatı Devam Ediyor
Bayburt'ta 50 metre yüksekliğinde Petekli Göleti inşaatı sürüyor; 6,5 bin dekar arazi sulanacak.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerinde inşa edilen Petekli Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, temelden 50 metre yüksekliğinde ve 1,64 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Petekli Göleti'nin yapımı sürüyor.
Göletin tamamlanmasıyla 6 bin 500 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.
Kaynak: İHA
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