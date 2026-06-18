Polatlı'da akşam dolu yağışı etkili oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrasında dolu yağışına dönüştü. İlçe genelinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, dolu yağışından korunmak için çeşitli önlemler aldı. - ANKARA