Polonezköy'den Kastamonu'ya getirilen 900 sülün ava kapalı sahada doğaya bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonezköy'den Kastamonu'ya getirilen 900 sülün ava kapalı sahada doğaya bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonezköy\'den Kastamonu\'ya getirilen 900 sülün ava kapalı sahada doğaya bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da ava kapalı sahada, Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'ndan nakledilen 900 sülün doğaya salındı. Salımla azalan sülün popülasyonunun desteklenmesi ve kaçak avcılıkla mücadelede yöre halkının desteğiyle koruma faaliyetlerinin etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kastamonu'da popülasyonu desteklemek amacıyla ava kapalı bölgede doğaya 900 sülün salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Müdürlüğü Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğayı ve yaban hayatını desteklemek amacıyla İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'ndan nakledilen 900 sülün doğaya salındı. Düzenlenen programa Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ve yöre halkı katıldı.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ava kapalı sahada gerçekleştirilen salımla, azalan sülün popülasyonun desteklenmesi, bu bölgede sülün popülasyonun artırılması amaçlanıyor. Kaçak avcılıkla mücadele edilmesi kapsamında da yöre halkının desteği alınarak, koruma ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Çatalzeytin Avcılar ve Atıcılar Derneğinin yönetim kurulu ve üyelerine bilgi verildi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıPolonezköyKastamonuGüncelSülünYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
22:30
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
21:34
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 23:37:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Polonezköy'den Kastamonu'ya getirilen 900 sülün ava kapalı sahada doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei