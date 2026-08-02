Porsuk Çayı'nda Çöp Birikintileri
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda atılan çöpler çevre kirliliğine yol açtı, görüntü bozuldu.
Eskişehir'de duyarsız kişiler tarafından atılan ve Porsuk Çayı üzerinde biriken envaiçeşit pislik, çevre ve görüntü kirliliğine neden oldu.
Kentin en önemli simglerinden olan Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesi Sümer Mahllesinden geçen kısmındaki çöp birikintileri göze çarptı. Suyun üzerinde biriken plastik şişeler, ambalaj atıkları, karton bardaklar görüntü kirliliğine sebep oldu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Porsuk Çayı'nda Çöp Birikintileri - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?