Porsuk Çayı\'nda Çöp Birikintileri

Eskişehir'de duyarsız kişiler tarafından atılan ve Porsuk Çayı üzerinde biriken envaiçeşit pislik, çevre ve görüntü kirliliğine neden oldu.

Kentin en önemli simglerinden olan Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesi Sümer Mahllesinden geçen kısmındaki çöp birikintileri göze çarptı. Suyun üzerinde biriken plastik şişeler, ambalaj atıkları, karton bardaklar görüntü kirliliğine sebep oldu.