Porsuk ve Kirpi Mücadelesi - Son Dakika
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Porsuk ve Kirpi Mücadelesi

Porsuk ve Kirpi Mücadelesi
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Bingöl'de bir porsuğun kirpi avlamaya çalıştığı anlar kaydedildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Asmakaya Köyü'nde bir porsuğun kirpi avlamaya çalıştığı anlar görüntülendi.

Solhan'ın Asmakaya Köyü'nde köy yolunda seyir halinde olan Serhat Yılmaz, ilginç bir doğa olayına tanıklık etti. Bir porsuk, yolun ortasında karşılaştığı kirpiyle mücadele ederken görüntülendi. Yılmaz, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde porsuğun kirpiyi avlamaya çalıştığı görülürken, ilginç anlar dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Porsuk ve Kirpi Mücadelesi - Son Dakika

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