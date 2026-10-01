Pozantı'da öğrencilerin yetiştirdiği ürünler geleneksel lezzetlere dönüştü - Son Dakika
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Pozantı'da öğrencilerin yetiştirdiği ürünler geleneksel lezzetlere dönüştü

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Pozantı\'da öğrencilerin yetiştirdiği ürünler geleneksel lezzetlere dönüştü
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Pozantı'da Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin bahçede yetiştirdiği patates ve biberler geleneksel lezzetlere dönüştürüldü. Etkinlikte ev yapımı biber turşusu, sıkma ve karpuz ikram edildi; öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu.

Adana'da öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği ürünler geleneksel lezzetlere dönüştürüldü.

Pozantı ilçesinde Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu'nda düzenlenen "Sıkma-Karpuz Etkinliği"nde, öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği ürünler geleneksel lezzetlerle buluşurken, etkinliğin sonunda öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Muhammet Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Akif Kalebaşı, İlçe Emniyet Müdürü Musa Yabacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Sezgin ile ilçedeki okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde öğrenciler tarafından yetiştirilen patates ve biberler kullanıldı. Öğrencilerin yetiştirdiği biberlerden hazırlanan ev yapımı biber turşuları da etkinlikte ikram edildi. Öğrencilerin üretim sürecinde edindiği deneyimler, geleneksel lezzetlerle bir araya getirilerek tarladan sofraya uzanan bir çalışmaya dönüştürüldü.

Öğrenci anneleri tarafından sıcak sac üzerinde pişirilen sıkmaların ve karpuzların ikram edilmesinin ardından öğrenciler ve veliler okul bahçesinde bir araya gelerek kitap okudu. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kitap okumasıyla okuma kültürünün desteklenmesi ve okul-aile bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Üreten öğrencilerin yetiştirdiği ürünlerin sofraya taşındığı etkinlik, ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen kitap okuma saatiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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