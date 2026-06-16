Pülümür\'de Lekeli Semender Görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde lekeli semender, bu kez bir köy çeşmesinde yüzerken görüntülendi.

Pülümür ilçesine bağlı bir köyde vatandaşların dikkatini çeken lekeli semender, çeşmenin su haznesinde bir süre yüzdü. O anlar kamera ile kayıt altına alındı. Bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğinin önemli türlerinden biri olan lekeli semenderin, temiz suyun bulunduğu çeşmede görüntülenmesi dikkat çekti. Bir süre suda hareket eden semender daha sonra gözden kayboldu.

Kaydedilen görüntüler, Pülümür'ün yaban hayatı açısından sahip olduğu doğal zenginliği bir kez daha gözler önüne serdi. - TUNCELİ