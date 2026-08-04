YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda değişmesi beklenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla resmiyet kazandı. Kararlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesinde önemli bir değişim yaşandı. 

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DEĞİŞTİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.

TSK'DA RÜTBE TERFİLERİ VE GÖREV UZATMALARI

30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde toplam 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Kadro düzenlemeleri dahilinde 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süresi ise 2 yıl uzatıldı. Alınan bu kararlarla birlikte halen 328 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2026 itibarıyla 334'e yükseleceği belirtildi.

Üst rütbelere terfi eden isimlerde de önemli gelişmeler yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe terfi eden üst düzey komutanlar oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Erhan Akbayrak Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe; ava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

EMEKLİLİĞE SEVK EDİLENLER

Toplantı kararlarına göre 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk gerekçesiyle 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren emekliye sevk edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ercüment Tatlıoğlu, Orgeneral, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Galatasaray Kulübü, RAMS Park’ın kapasitesinde artırıma gidiyor Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
Menteşe’de istifa eden imamın “çöp evi“ belediye tarafından temizlendi Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti

14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:27
Tanıdınız mı Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 15:20:33. #7.12#
SON DAKİKA: YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.