YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla resmiyet kazandı. Kararlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesinde önemli bir değişim yaşandı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DEĞİŞTİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.

TSK'DA RÜTBE TERFİLERİ VE GÖREV UZATMALARI

30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde toplam 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Kadro düzenlemeleri dahilinde 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süresi ise 2 yıl uzatıldı. Alınan bu kararlarla birlikte halen 328 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2026 itibarıyla 334'e yükseleceği belirtildi.

Üst rütbelere terfi eden isimlerde de önemli gelişmeler yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe terfi eden üst düzey komutanlar oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Erhan Akbayrak Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe; ava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

EMEKLİLİĞE SEVK EDİLENLER

Toplantı kararlarına göre 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk gerekçesiyle 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren emekliye sevk edildi.