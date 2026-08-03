Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı - Son Dakika
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Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

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Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke, sosyal medyada "Bu sebepler yetmezmiş gibi Salah da eklenecekmiş..." ifadelerini içeren bir paylaşımı alıntılayarak takipçilerine paylaştı. İsmi Trabzonspor ile anılan Muhammed Salah'ın transfer iddiaları bu paylaşım sonrası daha da güçlendi. Salah'ın çarşamba günü İstanbul'a getirileceği iddia ediliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin eşi Müge Tekke’nin sosyal medyadaki son hamlesi, gündeme bomba gibi düşen Muhammed Salah iddialarını adeta alevlendirdi.

MÜGE TEKKE'DEN SALAH PAYLAŞIMI

Bordo-mavili camiada dünya yıldızı Muhammed Salah transferine dair söylentiler kulaktan kulağa yayılırken, teknik direktör Fatih Tekke’nin eşi Müge Tekke’den dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Müge Tekke, "Bu sebepler yetmezmiş gibi Salah da eklenecekmiş..." ifadelerini içeren bir paylaşımı alıntılayarak kendi hesabından takipçileriyle paylaştı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELECEK İDDİASI

Müge Tekke'nin bu paylaşımı, kısa sürede bordo-mavili taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı ve transfer iddialarını güçlendirdi. Mısırlı yıldız futbolcunun transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Çarşamba günü İstanbul'a getirileceği öne sürülüyor.

TARAFTARDAN GÖRKEMLİ KARŞILAMA HAZIRLIĞI

Trabzonspor taraftarlarının, yıldız futbolcunun İstanbul'a ayak basmasıyla birlikte unutulmaz bir karşılama töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Muhammed Salah, Fatih Tekke, Trabzonspor, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Oooo Oooo:
    Balığı azaltacaklar Yavaşca kendilerine gelirler 2 2 Yanıtla
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    Beşiktaşa niyet, Trabzona kısmet. ???????????????????? 2 0 Yanıtla
  • Durmuş Şener Durmuş Şener:
    Sonu hayurlı olur İnşaAllah vesselam 1 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Trabzon 1 yılda yaptığı iyi şeyler yok etmeye kararlı anlaşılan 0 0 Yanıtla
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