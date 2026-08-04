TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de hakem kararlarını doğrudan etkileyecek yeni teknolojiler için düğmeye bastı.

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaz seminerinde konuşan TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, gol çizgisi teknolojisinin Süper Lig'de kullanılacağını açıkladı.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GELİYOR

Göktaş, kamuoyunda "çipli top" olarak bilinen sistem için gerekli başvuruların tamamlandığını belirterek, gelişmiş yarı otomatik ofsayt sisteminin de Türk futbolunun hizmetine sunulacağını söyledi.

"Bu sistemle hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da artıracağız. Sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir." ifadelerini kullanan Göktaş, gol çizgisi teknolojisinin de kısa süre içinde kullanılacağını açıkladı.

"SEZONUN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Gol çizgisi teknolojisinin önemine vurgu yapan Göktaş, "Futbolda bir golün doğru şekilde tespit edilmesi bazen sezonun kaderini değiştirmektir. Gol çizgisi teknolojisi, hata payını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerden biri olacak. Bu teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de uygulayacağız. Amacımız Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır." dedi.

MHK'DEN HAKEMLERE YENİ MESAJ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ise yeni sezonda oyunun hızını artıran ve futbolun akışını koruyan bir hakem anlayışı benimseyeceklerini belirterek, "Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz." ifadelerini kullandı.