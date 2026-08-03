Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı - Son Dakika
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Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, boş arazide bulunan teknelere sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi.

İstanbul'un Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. 

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, TEKNELERE SIÇRADI 

Yangın, kısa sürede büyüyerek boş arazide bulunan teknelere sıçradı. Alevleri ve yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, alevlerin etkisiyle boş arazide bulunan teknelerde de yangın çıktı.

YOĞUN DUMAN ÇEVRE İLÇELERDEN DE GÖRÜLDÜ

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, bölgeden yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü. Yangına müdahale çalışmaları ve bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı
Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, İtfaiye, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı - Son Dakika
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