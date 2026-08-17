Pülümür'de Şiddetli Yağış, Hayvan Çadırlarını Bastı - Son Dakika
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Pülümür'de Şiddetli Yağış, Hayvan Çadırlarını Bastı

Pülümür\'de Şiddetli Yağış, Hayvan Çadırlarını Bastı
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Karagöz Yaylası'ndaki sel, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin çadırlarına ulaştı, can kaybı yok.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Karagöz Yaylası'nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin çadırlarını sel suları bastı.

Pülümür ilçesindeki Karagöz yaylasında etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları, bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin çadırlarına kadar ulaştı. Sel sularının çadırların çevresini ve bazı bölümlerini etkisi altına aldığı anda üreticiler, hayvanlarını ve eşyalarını korumak için yoğun çaba sarf etti. Yaşanan olumsuzluğa rağmen herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın meydana gelmediği öğrenilirken, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından bölgede hayat normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Pülümür'de Şiddetli Yağış, Hayvan Çadırlarını Bastı - Son Dakika

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