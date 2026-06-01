Pusat-Özen Barajı Yeniden Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pusat-Özen Barajı Yeniden Doldu

Pusat-Özen Barajı Yeniden Doldu
01.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pusat-Özen Barajı, 18 yıl sonra tekrar dolarak savaklarından su saldı, köy sulara gömüldü.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen Barajı, Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen Pusat-Özen barajı, 18 yıl sonra yeniden doldu, taşan barajın savaklarından ilk kez su aktı.

Sivas'ın Hafik ilçesine, 2002 yılında inşa edilip 2006 yılında su tutmaya başlayan ve 2008 yılında tamamen dolan Pusat-Özen barajı, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelmişti. 2008 yılında barajın su tutmasıyla baraj sularının altında kalan Pusat köyünden geriye kalan caminin minaresi olmuştu. Tam 16 yıl sonra, geçtiğimiz yıllarda yaşanan yoğun kuraklık nedeniyle baraj suları çekilmiş ve köy yeniden ortaya çıkmıştı.

Bu yıl mevsim normallerinin üzerinden yağan karın erimesi ve aralıksız devam eden yağışlarla birlikte baraj tamamen doldu. Doluluk oranı ilk kez yüzde 100'ün üstüne çıktı. Savaklardan ilk kez su salındı. Geçtiğimiz yıl tamamen ortaya çıkan Pusat köyü yeniden sulara gömüldü. Köyden geriye kalan yine köy camisinin minaresinin külahı oldu.

Pusat köyü sakinleri, geçtiğimiz yıl kurumaya yüz tutan baraj gölünün yeniden dolduğunu belirtip, "Baraj yapıldığı ilk yıllardan sonra ilk bu kadar doldu. Yıllardır bu kadar su tutmamıştı. Bunun için şükrediyoruz" dediler.

İçme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan baraj Pusat-Özen Barajı, Sivas'ta, Pusat Çayı üzerinde, 1996-2002 yılları arasında inşa edildi. 2006 yılında su tutmaya başlayan baraj 2008 yılında tamamen doldu. 2.820.000 metreküp gövdeye sahip barajın yatak yüksekliği 86 m olup su hacmi ise 95,20 hektar metreküptür. Pusat-Özen barajı 11 bin hektarlık tarım arazisinin sulamasında kullanıldığı gibi, barajdan 50 kilometrelik bir hatla içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajına su takviyesi yapılmaktadır. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dünya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Pusat-Özen Barajı Yeniden Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:23:11. #7.12#
SON DAKİKA: Pusat-Özen Barajı Yeniden Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.