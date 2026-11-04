Refahiye Kaymakamı Taşkıran, köy ve mezralarda vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Refahiye Kaymakamı Taşkıran, köy ve mezralarda vatandaşların taleplerini dinledi

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Refahiye Kaymakamı Taşkıran, köy ve mezralarda vatandaşların taleplerini dinledi
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Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Gemecik, Kadıköy, Salur ve Tülü köyleri ile Yazı mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Taşkıran, ihtiyaç ve talepleri dinleyip sorunların çözümü için ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulundu.

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Taşkıran, Gemecik, Kadıköy, Salur ve Tülü köyleri ile Yazı mezrasını ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Taşkıran, köy ve mezraların ihtiyaçları ile vatandaşların talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Taşkıran, iletilen sorunların değerlendirilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA
Mehmet FurkanKadıköyGüncelÇevreSon Dakika

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