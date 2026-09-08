Rize Çamlıhemşin\'de Tahpur Yaylası beyaza büründü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki 3 bin 100 metre yükseklikteki Tahpur Yaylası'nda Eylül ayının ilk günlerinde kar sürprizi yaşandı. Yaylada etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Tahpur Yaylası, erken gelen kar yağışıyla adeta kışa teslim oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, yaylada kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Yayladaki işletme sahiplerinden Volkan Demirbaş, Eylül ayında etkili olan kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek "Eylül ayının başında bu kadar yoğun kar yağışını beklemiyorduk. Bir anda her taraf beyaza büründü. Tahpur'da hava şartları çok hızlı değişebiliyor. Hazırlıksız yakalandık ama ortaya çıkan manzara gerçekten muhteşem" dedi.

Demirbaş, bölgenin yüksek rakımı nedeniyle hava koşullarının kısa sürede değişebildiğini belirterek yaylaya gelecek vatandaşların hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.