Rize Çamlıhemşin'deki Avusor Yaylası'na kar yağdı, göç sezonu sona erdi - Son Dakika
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Rize Çamlıhemşin'deki Avusor Yaylası'na kar yağdı, göç sezonu sona erdi

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Rize Çamlıhemşin\'deki Avusor Yaylası\'na kar yağdı, göç sezonu sona erdi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'nda etkili olan kar yağışı yaylayı beyaz örtüyle kapladı ve göç sezonu sona erdi. İşletmeci Muhammet Kesici, kar nedeniyle faaliyetlerine ara verdiklerini, sezonu kapattıklarını söyledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'nda etkili olan kar yağışı kış mevsiminin yaklaştığını iyiden iyiye hissettirdi.

Doğası ve manzarasıyla yaz ve sonbahar aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte yaylada göç sezonunun sonuna gelindi. Yaylada işletmecilik yapan Muhammet Kesici, etkili olan kar yağışı nedeniyle faaliyetlerine ara verdiklerini belirterek, "Kar yağışı etkili oldu. Sezonu kapatıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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