Rize'nin Çamlıhemşin ilçe merkezinde bulunan Öğretmenevi önünde bulunan çöp konteynerleri ile ilçe merkezine yiyecek aramaya inen ayı ailesinin oyunu güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde anne ayının çevreyi kontrol ettiği, iki yavrunun ise çöp konteynerleri oyun oynar gibi iterek ve sürükleyerek bulundukları yerden uzaklaştırdığı görüldü. Zaman zaman çöp konteynerlerini deviren ayılar, yiyecek bulmak için çöpleri karıştırırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
O anlar öğretmenevinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - RİZE
Son Dakika › Çevre › Rize'de Ayı Ailesinin Çöp Macerası - Son Dakika
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