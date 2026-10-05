Rize'de Çamlıhemşin ve İkizdere yaylalarına kar yağdı, yaylacılar dönüşe geçti - Son Dakika
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Rize'de Çamlıhemşin ve İkizdere yaylalarına kar yağdı, yaylacılar dönüşe geçti

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Rize\'de Çamlıhemşin ve İkizdere yaylalarına kar yağdı, yaylacılar dönüşe geçti
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Rize'nin Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerindeki yüksek yaylalarda etkili kar yağışı, yayla evleri, çam ormanları ve otlakları beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer birkaç santimetreye ulaşınca yaylacıların köylere ve ilçe merkezlerine dönüş süreci hızlandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yaylalarında etkili olan kar yağışı, bölgeyi tamamen beyaza bürüdü.

Doğal güzellikleri, yemyeşil vadileri ve sis denizleriyle yaz ve sonbahar aylarında yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Doğu Karadeniz'in gözde yaylalarında mevsim dönümü yaşanıyor. Bölgede geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini artıran soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Özellikle Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerinin yüksek noktalarında aralıklarla devam eden yağış sonrası yayla evleri, çam ormanları ve otlaklar kar örtüsüyle kaplandı.

Yaylacıların dönüş mesaisi hızlandı

Hava şartlarının sertleşmesi ve kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreyi bulması, yayla sakinlerinin köylere ve ilçe merkezlerine dönüş sürecini de hızlandırdı. Yaz boyunca hayvanlarını otlatmak ve serin havada konaklamak için yaylalara çıkan yöre halkı, kış şartları ulaşımı zorlaştırmadan önce son hazırlıklarını tamamlayarak göç hareketini başlattı.

Kaynak: İHA
Hava DurumuÇamlıhemşinİkizdereGüncelYaşamÇevreRizeDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Çamlıhemşin ve İkizdere yaylalarına kar yağdı, yaylacılar dönüşe geçti - Son Dakika
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