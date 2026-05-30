Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Pınarlı köyünün üst kesimlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlı köyünün üst mevkiinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Rize İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Kapanan yolda çalışma başlatan ekipler, temizlik işlemlerinin ardından yolu yeniden ulaşıma açtı. - RİZE
Son Dakika › Çevre › Rize'de Heyelan: Yol Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?