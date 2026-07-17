Rize'de Samuray Arısı Doğaya Salındı - Son Dakika
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Rize'de Samuray Arısı Doğaya Salındı

Rize\'de Samuray Arısı Doğaya Salındı
17.07.2026 16:45
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İyidere'de Kahverengi Kokarca'ya karşı biyolojik mücadele kapsamında Samuray Arısı doğaya salındı.

Rize'nin İyidere ilçesinde Kahverengi Kokarca böceğine karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında doğaya 'Samuray arısı' salındı.

Doğu Karadeniz bölgesinde tarımsal üretime büyük zarar veren Kahverengi Kokarca Böceğine karşı yürüttüğü biyolojik mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zararlının popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Kahverengi Kokarca'nın doğal düşmanı olarak bilinen Samuray Arısı, ilçedeki köy ve mahallelerde belirlenen noktalarda doğaya salınmaya devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında Rize'nin İyidere ilçesinde de doğaya samuray arısı salındı. Bu yöntemle ilçede hem tarımsal ürünlerin korunacağını hem de kimyasal ilaç kullanımının azaltılarak çevre sağlığına katkı sağlanacağını belirtti. - RİZE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Çevre, Rize, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Rize'de Samuray Arısı Doğaya Salındı - Son Dakika

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