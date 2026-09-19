Rize İyidere\'de metrekareye 135 kg yağış düştü, 9 mahalle ve 7 köy yolu kapandı

Rize'de şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerin başında yer alan İyidere'ye dün geceden bu yana metrekareye 135 kg yağış düştüğü belirlendi.

İlçede etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel ve toprak kaymaları ile ilgili bilgi veren İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Herkes görevinin başında, hummalı bir şekilde çalışıyor; devlet her zaman milletinin yanında" dedi. Mete, dün akşamdan bu yana tüm personeli ile birlikte teyakkuz halinde olduklarını hatırlatarak "Bu yağışı bekliyorduk. Gece 12.00 itibariyle yağmur başladı. Şuanda AFAD'dan aldığımız bilgilere göre metrekareye 135 kg yağış düşmüş. Gece 2'de yağış daha da şiddetini arttırdı. İlçemizin girişinde ciddi bir su birikintisi var. Derelerden gelen su ve balçık ilçe merkezini doldurdu. Şuanda 9 mahalle ve 7 köyümüzün yolu heyelan nedeniyle kapandı. Kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı. Allah nasip ederse hava kararmadan bu yollar açılmış olacak. DSİ, Karayolları ve Rize Belediyesi ekipleri ilçemizde çalışmalarını sürdürüyor. Herkes görevinin başında, hummalı bir şekilde çalışıyor; devlet her zaman milletinin yanında" diye konuştu.