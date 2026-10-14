Sağanak İstanbul trafiğini vurdu, Avrupa Yakası\'nda yoğunluk yüzde 89\'u buldu

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğunu artırdı. Yağış nedeniyle yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın mesai bitimiyle birlikte etkisini sürdürmesi, kent genelinde trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, İstanbul genelinde ve Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85 olarak ölçüldü. Kentin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafikteki yoğunluk D-100 Karayolu Bostancı mevkiinden görüntülendi.