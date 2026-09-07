Sakarya'da 16 ilçede 25 kilometrelik çelik oto korkuluk montajına başlandı - Son Dakika
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Sakarya'da 16 ilçede 25 kilometrelik çelik oto korkuluk montajına başlandı

Sakarya\'da 16 ilçede 25 kilometrelik çelik oto korkuluk montajına başlandı
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Sakarya'da ulaşım güvenliğini artırmak için 16 ilçeyi kapsayan 25 kilometrelik çelik oto korkuluk çalışması başlatıldı. İlk montaj Adapazarı Büyükhataplı Mahallesi'nde yapılırken, ekipler program dahilinde şehrin dört bir yanında çalışacak.

Sakarya'da şehir genelinde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla 16 ilçeyi kapsayan 25 kilometrelik çelik oto korkuluk çalışması başlatıldı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal güzergahlarda ve yol kenarlarında sürücüler için risk oluşturan noktalarda çelik oto korkuluk montajına başladı. Uygulamanın ilk adresi Adapazarı ilçesine bağlı Büyükhataplı Mahallesi oldu. Son 2,5 yılda şehir genelinde 52 kilometrelik çelik oto korkuluk imalatı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yeni projeyle güvenlik hattını 16 ilçeye yaymayı hedefliyor.

"25 kilometrelik güzergahta bariyer uygulayacağız"

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizin 16 ilçesinde ulaşım güvenliğini daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çelik oto korkuluk ihalesi kapsamında 25 kilometrelik güzergahta, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda güvenlik bariyerleri uygulayacağız. İlk çalışmamızı Adapazarı Büyükhataplı Mahallesi'nde başlattık. Ekiplerimiz program dahilinde şehrimizin dört bir yanında çalışmalarını sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sakarya'da 16 ilçede 25 kilometrelik çelik oto korkuluk montajına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 16 ilçede 25 kilometrelik çelik oto korkuluk montajına başlandı - Son Dakika
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