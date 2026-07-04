Sakarya\'da Aniden Gelen Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sakarya'da yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinde aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ağaçların şiddetle sallanmasına sebep oldu.

Kentte öğle saatlerinde hava bir anda karardı. Sıcak havanın etkili olduğu Sakarya'da aniden başlayan kuvvetli sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kentin bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaçlar şiddetle sallandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerleri ve duraklara sığınarak yağışın dinmesini beklerken bazıları ise aldırış etmeden yoluna devam etti. - SAKARYA