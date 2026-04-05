Çiftçinin yüzünü güldüren can suyu desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçesinde başlatılan drenaj ve sulama kanalı temizliği çalışmaları kırsalda üretim yapan çiftçilere kolaylık sağladı. Ani su baskınlarına karşı tarım arazilerini korumayı hedefleyen çalışmalar sayesinde, üreticiler hem mahsullerini güvence altına aldı hem de verimlilikte artış beklentisi oluştu.

"Tarlalarımız su içindeydi"

Yapılan çalışmaların mahallede büyük memnuniyet oluşturduğunu belirten Hendek Sivritepe Mahalle Muhtarı Fahrettin Kahveci, "2-3 senedir tarlalarımız su içindeydi, verimliliği yoktu. Ektiğimiz mısırlar adeta haşlanıyordu. Vatandaşlarımızın şikayeti üzerine Büyükşehir temizlik çalışması başlattı. Kanallarımız hızla açıldı. Şu an herkes çok memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mahsul alamıyorduk"

Bölge çiftçilerinden Bayram Keleş ise geçmişte yaşanan sorunları hatırlatarak, "Bu araziler kanal açılmadan önce tamamen su altındaydı. Mahsul alamıyorduk. Toprağımız sürekli sel alıyordu. Kanallar suyu çekemiyordu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi geldi kanallarımızı temizledi. Onlar sayesinde arazilerimiz daha verimli hale geldi. Allah razı olsun" diye konuştu. - SAKARYA