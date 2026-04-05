Çiftçinin yüzünü güldüren can suyu desteği
Çiftçinin yüzünü güldüren can suyu desteği

05.04.2026 15:37  Güncelleme: 15:38
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı drenaj ve sulama kanalı temizliği, çiftçilerin verimliliğini artırdı. Çiftçiler, çalışmalar sayesinde mahsullerini güvence altına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 16 ilçede başlattığı drenaj ve sulama kanalı temizliği çalışmaları, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Verimliliğin arttığını söyleyen çiftçiler, mahsullerinin artık güvence altında olduğunu dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçesinde başlatılan drenaj ve sulama kanalı temizliği çalışmaları kırsalda üretim yapan çiftçilere kolaylık sağladı. Ani su baskınlarına karşı tarım arazilerini korumayı hedefleyen çalışmalar sayesinde, üreticiler hem mahsullerini güvence altına aldı hem de verimlilikte artış beklentisi oluştu.

"Tarlalarımız su içindeydi"

Yapılan çalışmaların mahallede büyük memnuniyet oluşturduğunu belirten Hendek Sivritepe Mahalle Muhtarı Fahrettin Kahveci, "2-3 senedir tarlalarımız su içindeydi, verimliliği yoktu. Ektiğimiz mısırlar adeta haşlanıyordu. Vatandaşlarımızın şikayeti üzerine Büyükşehir temizlik çalışması başlattı. Kanallarımız hızla açıldı. Şu an herkes çok memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mahsul alamıyorduk"

Bölge çiftçilerinden Bayram Keleş ise geçmişte yaşanan sorunları hatırlatarak, "Bu araziler kanal açılmadan önce tamamen su altındaydı. Mahsul alamıyorduk. Toprağımız sürekli sel alıyordu. Kanallar suyu çekemiyordu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi geldi kanallarımızı temizledi. Onlar sayesinde arazilerimiz daha verimli hale geldi. Allah razı olsun" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
