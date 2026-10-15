Sakarya Kaynarca\'da sağanak sonrası dereler taştı, eski Karasu yolu trafiğe kapatıldı

Sakarya Kaynarca'da sağanak sonrası dereler taştı, eski Karasu yolu trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Büyükyanık Mahallesi'nde dereler taştı. Taşkın suları eski Kaynarca-Karasu yolunu kaplayınca yol araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor ve su tahliye çalışmaları sürüyor.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Taşkın sebebiyle eski Kaynarca- Karasu yolu ulaşıma kapandı.
Sakarya genelinde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Kaynarca ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Büyükyanık Mahallesi'nde şiddetli yağış sebebiyle debisi yükselen dereler taştı. Taşkın sularının karayolunu kaplamasıyla birlikte bölge adeta göle döndü. Sular altında kalan eski Kaynarca-Karasu yolu, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı. Bölgede ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanırken, ekiplerin su tahliye ve yol açma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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