Salihli'nin kalbi baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli'nin kalbi baştan aşağı yenileniyor

Salihli\'nin kalbi baştan aşağı yenileniyor
07.06.2026 09:02  Güncelleme: 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASKİ, Salihli'nin yoğun noktası Sevgi Yolu'nda kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını yeniliyor. Proje tamamlandığında bölge modern altyapıya kavuşacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli'nin en yoğun noktalarından biri olan Sevgi Yolu'nda kapsamlı altyapı çalışması başlattı. Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının tamamen yenilendiği projeyle bölge modern ve güçlü bir altyapıya kavuşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'nin merkezi noktalarından Sevgi Yolu'nda kapsamlı altyapı yenileme çalışmalarına başladı. Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının tamamen yenilendiği projeyle bölgenin altyapısı modern bir yapıya kavuşturulacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde sürdürülen altyapı yatırımları kapsamında hayata geçirilen çalışma ile Sevgi Yolu'nda yıllardır kullanılan eski hatlar tamamen kaldırılıyor. Ticari ve sosyal yaşamın yoğun olduğu bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi iş birliğinde üstyapı düzenlemelerine geçilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 17 ilçenin tamamına eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Salihli'mizin kalbi Sevgi Yolu'nda kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını modern bir yapıya kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmaya başladı. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden planlıyor, kesintisiz ve güçlü altyapı için çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra hızla üstyapıya geçecek ve Salihli'ye yakışan modern bir Sevgi Yolu kazandıracağız" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise projenin uzun vadeli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, "Kentimize yapılan bu değerli yatırım için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve sahada emek veren ekiplerimize teşekkür ediyorum. Salihli'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MASKİ Salihli İlçe Şefi Lütfi Ersöz de çalışmaların teknik detayları hakkında bilgi verdi. Ersöz, "Burası Salihli merkez çarşısının kalbi olduğu için yapılan yenileme bölgeyi ciddi şekilde rahatlatacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda mevcut hatları tamamen yeniliyor, yeni sistemler inşa ediyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon ana kolektör hatlarının tamamı değiştiriliyor. Ayrıca bölgede doğalgaz hat döşeme çalışmaları da eş zamanlı yürütülecek" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Salihli'nin kalbi baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

09:49
Belçika’da olay görüntü Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
08:20
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
07:20
Türkiye tatilinde ilginç kriz Rus kadınlar birbirini eleştirdi
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
06:40
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme ABD iki İran İHA’sını düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 09:57:58. #7.12#
SON DAKİKA: Salihli'nin kalbi baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.