Salihli\'nin kalbi baştan aşağı yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli'nin en yoğun noktalarından biri olan Sevgi Yolu'nda kapsamlı altyapı çalışması başlattı. Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının tamamen yenilendiği projeyle bölge modern ve güçlü bir altyapıya kavuşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'nin merkezi noktalarından Sevgi Yolu'nda kapsamlı altyapı yenileme çalışmalarına başladı. Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının tamamen yenilendiği projeyle bölgenin altyapısı modern bir yapıya kavuşturulacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde sürdürülen altyapı yatırımları kapsamında hayata geçirilen çalışma ile Sevgi Yolu'nda yıllardır kullanılan eski hatlar tamamen kaldırılıyor. Ticari ve sosyal yaşamın yoğun olduğu bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi iş birliğinde üstyapı düzenlemelerine geçilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 17 ilçenin tamamına eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Salihli'mizin kalbi Sevgi Yolu'nda kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını modern bir yapıya kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmaya başladı. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden planlıyor, kesintisiz ve güçlü altyapı için çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra hızla üstyapıya geçecek ve Salihli'ye yakışan modern bir Sevgi Yolu kazandıracağız" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise projenin uzun vadeli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, "Kentimize yapılan bu değerli yatırım için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve sahada emek veren ekiplerimize teşekkür ediyorum. Salihli'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MASKİ Salihli İlçe Şefi Lütfi Ersöz de çalışmaların teknik detayları hakkında bilgi verdi. Ersöz, "Burası Salihli merkez çarşısının kalbi olduğu için yapılan yenileme bölgeyi ciddi şekilde rahatlatacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda mevcut hatları tamamen yeniliyor, yeni sistemler inşa ediyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon ana kolektör hatlarının tamamı değiştiriliyor. Ayrıca bölgede doğalgaz hat döşeme çalışmaları da eş zamanlı yürütülecek" diye konuştu. - MANİSA