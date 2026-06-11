Çiçekyazı Barajı için imzalar atıldı: 4 ilçeye uzun vadeli su güvencesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Çiçekyazı Barajı Planlama Raporu ve Proje Yapımı" işi için imzalar atıldı. Kavak ilçesinde hayata geçirilecek barajın, bölgenin gelecekteki içme suyu ihtiyacına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, proje sözleşmesini yüklenici firma müdürü Bülent Aksoy ile imzaladıklarını belirterek, Çiçekyazı Barajı'nın yalnızca yeni bir su kaynağı yatırımı olmadığını vurguladı. Başkan Doğan, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık riskleri ve artan nüfusun oluşturduğu su talebi karşısında projenin ilin su arz güvenliğini güçlendirecek stratejik bir altyapı yatırımı niteliği taşıdığını ifade etti.

Projeye ilişkin teknik bilgiler de paylaşan Doğan, Çiçekyazı Barajı'nın 74 metre yüksekliğinde, 506 metre kret uzunluğunda ve 2,7 milyon metreküp dolgu hacmine sahip kil çekirdekli kaya dolgu baraj olarak tasarlandığını söyledi. Baraj rezervuarının normal depolama hacminin yaklaşık 8,8 milyon metreküp olacağını belirten Doğan, yağış alanının ise 27,59 kilometrekare olduğunu kaydetti.

Barajın tamamlanmasıyla birlikte Kavak, Havza, Ladik ve Asarcık ilçeleri ile Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin(OSB) uzun yıllar boyunca güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanacağını ifade eden Doğan, yatırımın bölgenin sosyal, ekonomik ve sanayi gelişimine de önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Çiçekyazı Barajı'nın Samsun'un geleceğine yapılan en önemli su yatırımlarından biri olacağını belirten Başkan Doğan, projenin şehre ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık'ın da katıldığı imza töreniyle proje süreci resmen başlamış oldu. - SAMSUN