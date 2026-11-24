Samsun açıklarında yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Samsun Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşarak denizlerde fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Çarşamba günü günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilirken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Uyarının 25 Kasım 2026 tarihinde saat 00.10 ile 21.00 arasında geçerli olacağı bildirildi.