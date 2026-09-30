Samsun-Ankara kara yolunda yaralı geyiğe yardım eden aile, karşıya geçmesini sağladı - Son Dakika
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Samsun-Ankara kara yolunda yaralı geyiğe yardım eden aile, karşıya geçmesini sağladı

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Samsun-Ankara kara yolunda yaralı geyiğe yardım eden aile, karşıya geçmesini sağladı
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Samsun-Ankara kara yolu Toptepe mevkisinde yol üzerinde yaralı bir geyik olduğunu fark eden aile, aracını kenara çekip hayvana yardım etti. Aile, durumu yetkililere ileterek geyiğin trafikte tehlike yaşamaması için yolun karşısına geçirilmesini sağladı.

Samsun- Ankara kara yoluna düşerek yaralanan geyiği fark eden duyarlı aile, aracı durdurarak hayvanın yardımına koştu.

Samsun'dan Amasya'ya seyir halinde olan Ömer Karagözoğlu, Samsun-Ankara kara yolu Toptepe mevkisinde yaralı bir geyiği yol üzerinde görünce aracını yol kenarına çekti. Ailesiyle birlikte geyiğin yanına giden Karagözoğlu, durumu yetkililere bildirdi.

Yaralı geyiğin trafikte daha fazla tehlike yaşamaması için yardımcı olan Karagözoğlu ve ailesi, hayvanın yolun karşısına geçirilmesini sağladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıAnkaraSamsunGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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