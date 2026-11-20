Samsun'da 20 Kasım'da 25 dereceye ulaşan sıcaklık kent merkezinde yoğunluk yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da 20 Kasım'da sıcaklık 25 dereceye yükseldi, güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar kent merkezine akın etti. Kent merkezinde trafik ve çarşı bölgelerinde yoğunluk oluşurken Meteoroloji 21 Kasım Cumartesi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı, kentte sarı kod verildi.
Samsun'da 20 Kasım'da hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükseldi. Sonbaharın son günlerinde etkili olan pastırma sıcaklarını fırsat bilen vatandaşlar, kent merkezine akın etti.
Samsun'da dün etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından bugün güneşli ve sıcak hava yüzünü gösterdi. Güneyden esen rüzgarların da etkisiyle hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükselirken, kentte adeta 'yazdan kalma gün' yaşandı.
Güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarken, kent merkezinde hareketlilik arttı. Trafikte yoğunluk yaşanırken, çarşı ve alışveriş bölgelerinde de kalabalık oluştu.
Cumartesi günü kuvvetli sağanak
Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, 21 Kasım Cumartesi günü Samsun ve çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sarı kodlu uyarı yapılan kentte, yarın kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor.
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