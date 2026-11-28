Samsun ve çevresinin 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Samsun Valiliğinin meteorolojik uyarısında, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 29 Kasım'dan itibaren hissedilir derecede azalacağı bildirildi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi. Kıyı kesimlerde yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar biçiminde olması bekleniyor. Rüzgarın da kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Samsun'da sıcaklık -6 dereceye kadar düşecek

Valilik açıklamasına göre, 29 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında Samsun'da hava sıcaklığının kıyı kesimlerde 6 dereceye, iç kesimlerde ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, soğuk havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması ve tedbir alması gerektiğini belirtti.

Meteorolojik uyarının 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlaması ve 4 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar geçerli olması bekleniyor.