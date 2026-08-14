Samsun’da çevre projeleri masaya yatırıldı: 34 noktada 2 milyon ambalaj toplandı - Son Dakika
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Samsun’da çevre projeleri masaya yatırıldı: 34 noktada 2 milyon ambalaj toplandı

Samsun’da çevre projeleri masaya yatırıldı: 34 noktada 2 milyon ambalaj toplandı
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Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan İl Mahalli Çevre Kurulu toplantısında çevre projeleri ve sıfır atık çalışmaları değerlendirildi. Kentteki 34 depozito iade merkezinde yaklaşık 2 milyon ambalaj toplandığı açıklandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik projeler ile sıfır atık çalışmaları ele alınırken, kent genelindeki 34 depozito iade merkezinde yaklaşık 2 milyon ambalaj toplandığı açıklandı.

İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, kurum müdürleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Mesire Yerleri ve Orman Alanlarının Kirliliği Projesi, Akarsu Kirliliği Önleme Projesi, Deniz Kirliliği Projesi ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi ve Geri Kazanım Tesisi Kurulması Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

34 noktada 2 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında uygulanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasına ilişkin veriler de toplantıda paylaşıldı. 1 Temmuz'dan itibaren Samsun genelindeki 34 depozito iade merkezinde 1 milyon 375 bin adet pet, 432 bin adet cam ve 209 bin adet alüminyum olmak üzere toplam yaklaşık 2 milyon 16 bin ambalajın toplandığı bildirildi.

Akarsu ve deniz kirliliğiyle mücadele

2025 yılında İl Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan çevre temalı kararlar doğrultusunda yürütülen 15 çevre projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mesire Yerleri ve Orman Alanlarının Kirliliği Projesi ile bu alanlarda toplama altyapısının oluşturulması ve geri kazanılabilir atıkların çevreye zarar vermeden toplanması hedefleniyor. Akarsu Kirliliği Önleme Projesi kapsamında ise başta Mert Irmağı ve Kürtün Deresi olmak üzere akarsu yataklarının ıslahı ve temizliği ile geri kazanılabilir atıkların yerinde ayrı toplanması planlanıyor. Deniz Kirliliği Projesi kapsamında kıyı alanlarındaki geri kazanılabilir atıkların toplanması, ilköğretim öğrencilerine çevre konusunda eğitim verilmesi ve balıkçı barınaklarında yaşanan çevresel sorunların çözülmesi amaçlanıyor.

İnşaat atıkları yeniden ekonomiye kazandırılacak

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi ve Geri Kazanım Tesisi Kurulması Projesi ile Samsun'da oluşan inşaat ve yıkıntı atıklarının kurulacak tesis aracılığıyla yeniden kullanıma kazandırılması hedefleniyor. Bu atıkların yol altı malzemesi gibi alanlarda değerlendirilerek, doğal kaynakların daha etkin kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla gerçekleştirilen "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında düzenlenen Samsun Sıfır Atık Çalıştayı da değerlendirildi.

Vali Tavlı, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede toprağın, suyun, havanın ve ormanların gelecek nesillere bırakılacak birer emanet olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Samsun’da çevre projeleri masaya yatırıldı: 34 noktada 2 milyon ambalaj toplandı - Son Dakika

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