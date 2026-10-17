Samsun'da Cumhuriyet Meydanı çevresindeki palmiyelere mevsimsel bakım yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Cumhuriyet Meydanı çevresindeki palmiyelere mevsimsel bakım yapıldı

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Samsun\'da Cumhuriyet Meydanı çevresindeki palmiyelere mevsimsel bakım yapıldı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki palmiye ağaçlarında sonbahar-kış bakım ve budama çalışması yaptı. Çalışmayla kent merkezindeki yeşil dokunun ve meydan çevresindeki peyzaj düzeninin korunması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki palmiye ağaçlarında sonbahar-kış dönemi budama ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmayla kent merkezindeki yeşil dokunun korunması ve meydan çevresindeki peyzaj düzeninin sürdürülmesi hedefleniyor.

Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yürütülen çalışmalarda, palmiye ağaçları mevsimsel bakım kapsamında budamadan geçirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamayla ağaçların bakımlı görünümünün korunması amaçlanıyor.

Kent merkezlerindeki ağaçlar ve yeşil alanlar, şehir estetiğinin korunmasının yanı sıra kamusal alanların daha düzenli ve yaşanabilir olmasına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen mevsimsel bakım ve budama çalışmaları, kent peyzajının sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Cumhuriyet Meydanı çevresindeki palmiye ağaçlarında yapılan çalışma da Samsun'un kent merkezindeki bitki örtüsünün korunmasına yönelik uygulamalar arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
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