Samsun'da DOA Sistemine Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da DOA Sistemine Yoğun İlgi

Samsun\'da DOA Sistemine Yoğun İlgi
23.07.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da DOA sistemi ile 34 iade makinesi hizmette, ilgi 16 kat arttı ve Sayma Merkezi kuruluyor.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemine Samsun'da ilgi her geçen gün artarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay kent genelinde 34 iade makinesinin hizmet verdiğini, Sayma ve Doğrulama Merkezi'nin de kurulum aşamasında olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi Samsun'da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, özellikle 1 Temmuz'dan sonra sisteme olan ilginin katlanarak arttığını belirterek, kent genelinde 34 depozito iade makinesinin hizmet verdiğini söyledi.

"1 Temmuz'dan sonra ilgi katlanarak arttı"

Vatandaşların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden İl Müdürü Tevfik Akçay, "Depozitosu Olan Ambalajlar sistemi, Bakanlığımızın koordinasyonunda TÜÇA tarafından yürütülen bir uygulama. Samsun genelinde şu anda 34 iade makinesi hizmet veriyor. Özellikle 1 Temmuz'dan sonra vatandaşlarımızın sisteme ilgisi katlanarak arttı. Bugün geldiğimiz noktada ilginin yaklaşık 16 kat arttığını söyleyebiliriz. Sistem gereği bir kişi günlük en fazla 200 ambalaj iadesi yapabiliyor. Böylece geri dönüştürülebilir ambalajlar çöpe gitmek yerine ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına da önemli katkı sağlanıyor" dedi.

Sayma ve Doğrulama Merkezi kuruluyor

Samsun'da Sayma ve Doğrulama Merkezi'nin kurulum çalışmalarının da sürdüğünü belirten Akçay, "Samsun'da da kurulumu devam eden Sayma ve Doğrulama Merkezi'nden 200 adedin üzerinde ambalajı olan; kafe, restoran, otel, pansiyon gibi küçük ticari işletmeler ve vatandaşlarımız yararlanabilecek. Biriktirdiği ambalajları DOA makinelerinde manuel olarak vermek istemeyen vatandaşlarımız Sayma ve Doğrulama Merkezi'nden de yararlanabilecekler. Ancak bu merkezdeki iade bedeli 50 kuruş olacaktır. Vatandaşlar ve işletmelerin biriktirdikleri ambalajlar teslim alındıktan sonra bu merkezde daha hızlı şekilde doğrulama ve sayım işlemleri yapılacak, ardından depozito bedeli hesaplarına aktarılacaktır" diye konuştu.

Aksaklıklar gideriliyor

DOA makinelerindeki doluluklar ve teknik aksaklıkların yaşanabildiğini ancak bunların kısa sürede çözüldüğünü dile getiren Akçay, "Sistem tamamen TÜÇA tarafından yönetiliyor. Samsun'da da yetki alan bir adet firma var. Bu firma sahadaki ekibiyle her bir makineyle ilgileniyor. İade makinelerinin hazneleri dolduğunda düzenli olarak boşaltılıyor ve yaşanan arızalarda da sistemin kesintisiz işlemesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da DOA Sistemine Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 19:48:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun'da DOA Sistemine Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.