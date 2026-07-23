Samsun\'da DOA Sistemine Yoğun İlgi

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemine Samsun'da ilgi her geçen gün artarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay kent genelinde 34 iade makinesinin hizmet verdiğini, Sayma ve Doğrulama Merkezi'nin de kurulum aşamasında olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi Samsun'da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, özellikle 1 Temmuz'dan sonra sisteme olan ilginin katlanarak arttığını belirterek, kent genelinde 34 depozito iade makinesinin hizmet verdiğini söyledi.

"1 Temmuz'dan sonra ilgi katlanarak arttı"

Vatandaşların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden İl Müdürü Tevfik Akçay, "Depozitosu Olan Ambalajlar sistemi, Bakanlığımızın koordinasyonunda TÜÇA tarafından yürütülen bir uygulama. Samsun genelinde şu anda 34 iade makinesi hizmet veriyor. Özellikle 1 Temmuz'dan sonra vatandaşlarımızın sisteme ilgisi katlanarak arttı. Bugün geldiğimiz noktada ilginin yaklaşık 16 kat arttığını söyleyebiliriz. Sistem gereği bir kişi günlük en fazla 200 ambalaj iadesi yapabiliyor. Böylece geri dönüştürülebilir ambalajlar çöpe gitmek yerine ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına da önemli katkı sağlanıyor" dedi.

Sayma ve Doğrulama Merkezi kuruluyor

Samsun'da Sayma ve Doğrulama Merkezi'nin kurulum çalışmalarının da sürdüğünü belirten Akçay, "Samsun'da da kurulumu devam eden Sayma ve Doğrulama Merkezi'nden 200 adedin üzerinde ambalajı olan; kafe, restoran, otel, pansiyon gibi küçük ticari işletmeler ve vatandaşlarımız yararlanabilecek. Biriktirdiği ambalajları DOA makinelerinde manuel olarak vermek istemeyen vatandaşlarımız Sayma ve Doğrulama Merkezi'nden de yararlanabilecekler. Ancak bu merkezdeki iade bedeli 50 kuruş olacaktır. Vatandaşlar ve işletmelerin biriktirdikleri ambalajlar teslim alındıktan sonra bu merkezde daha hızlı şekilde doğrulama ve sayım işlemleri yapılacak, ardından depozito bedeli hesaplarına aktarılacaktır" diye konuştu.

Aksaklıklar gideriliyor

DOA makinelerindeki doluluklar ve teknik aksaklıkların yaşanabildiğini ancak bunların kısa sürede çözüldüğünü dile getiren Akçay, "Sistem tamamen TÜÇA tarafından yönetiliyor. Samsun'da da yetki alan bir adet firma var. Bu firma sahadaki ekibiyle her bir makineyle ilgileniyor. İade makinelerinin hazneleri dolduğunda düzenli olarak boşaltılıyor ve yaşanan arızalarda da sistemin kesintisiz işlemesini sağlıyor" şeklinde konuştu.