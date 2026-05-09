Samsun\'da elektronik atık ve teknoloji eğitimi için protokol imzalandı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Samsun Elektronik Atık Geri Kazanım Tesisi Projesi" ve "HUB Mesleki Teknoloji Eğitim Merkezi Fizibilitesi" için protokol imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Mehlika Dicle tarafından imzalanan protokolle, çevre dostu elektronik atık yönetimi ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

Başkan Halit Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun Elektronik Atık Geri Kazanım Tesisi Projesi" ve "HUB Mesleki Teknoloji Eğitim Merkezi Fizibilitesi" için imza protokollerini OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti.

Elektronik atık yönetimine ilişkin hedeflerini paylaşan Doğan, "Hedefimiz; Samsun'da sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve mevzuata uygun bir elektronik atık yönetim sistemi oluşturmak. Elektronik atıkların etkin şekilde toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşümü ve bertarafını sağlayarak hem doğal kaynaklarımızı koruyacak hem de çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HUB Mesleki Teknoloji Eğitim Merkezi" projesine de değinen Doğan, merkezin Samsun imalat sanayisinin katma değerli üretim, ihracat, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. - SAMSUN