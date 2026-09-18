Samsun'da güz yağmurları serinliği getirdi, sıcaklık 18-26 derece arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da güz yağmurları serinliği getirdi, sıcaklık 18-26 derece arasında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun\'da güz yağmurları serinliği getirdi, sıcaklık 18-26 derece arasında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 3 gündür aralıklarla etkili olan çisenti şeklindeki güz yağmurları, sıcak geçen yazın ardından kentte sonbahar serinliğini hissettiriyor. Yağışların yaklaşık bir hafta sürmesi, sıcaklıkların 18-26 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Samsun'da etkili olan "güz yağmurları", sıcak geçen yaz mevsiminin ardından kentte sonbahar serinliğini hissettiriyor.

Samsun'da 3 gündür aralıklarla çisenti şeklinde yağışlı hava etkili oluyor. Gün içerisinde zaman zaman etkisini artıran yağış, hava sıcaklıklarının da düşmesine neden olurken, vatandaşlara sonbaharın serinliğini yaşatıyor.

Yağışlı havayla birlikte kentte serin ve kapalı bir hava hakim. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha fazla hissedilen serin havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

"Güz yağmurları" olarak adlandırılan yağışların yaklaşık bir hafta boyunca aralıklarla etkili olması, hava sıcaklıklarının ise 18-26 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuSamsunYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:40:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun'da güz yağmurları serinliği getirdi, sıcaklık 18-26 derece arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement