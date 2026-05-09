Samsun\'da Pus ve Sis Etkili Oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da günün ilk saatleriyle birlikte etkili olan pus ve sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan yüksek basınç, Samsun'da da kendini gösterdi. Özellikle günün ilk ışıklarıyla birlikte yüksek basınç nedeniyle moleküllerin havaya karışamamasından dolayı gökyüzü ile güneş ışıkları arasında sis perdesi oluştu. Görüş mesafesinin bir hayli düştüğü kentte sis ve pus, geceden sabahın ilerleyen saatlerine kadar etkili oldu.

Öte yandan, Samsun'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 21 derece olan hava sıcaklığının birkaç gün daha bu şekilde seyretmesi tahmin edilirken, yeni haftanın başından itibaren sıcaklıkların aynı kalması ve sağanağın etkili olması bekleniyor. - SAMSUN