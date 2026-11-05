Samsun'da sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, sıcaklık 8 derece azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, sıcaklık 8 derece azaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun\'da sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, sıcaklık 8 derece azaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hava sıcaklığının 8 derece düştüğü Samsun'da geceden itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. MGM'nin sarı kodla uyardığı kentte yağışların yeni hafta başına kadar sürmesi, bazı ilçelerde sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 8 derece birden düştüğü Samsun'da, geceden itibaren etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kent genelinde yağışların yeni hafta başına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) sarı kodla uyardığı Samsun'da yağışlar, günün ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve mahalle aralarında su birikintileri meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde işlerine ve günlük faaliyetlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar ise yağmurdan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Özellikle sahil kesiminde etkili olan kuvvetli yağışlarla ilgili MGM tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Açıklamada, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağına dikkat çekilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteorolojik değerlendirmede ayrıca hava sıcaklıklarının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalacağı, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği bildirildi.

Öte yandan, bugün etkisini artıran sağanak ve kuvvetli yağışların yeni hafta başına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Kuzeyli rüzgarların da etkisiyle gündüz sıcaklıklarının bazı ilçelerde 5 derecenin altına düşeceği tahmin edilirken, Samsun'un 17 ilçesini kapsayan sarı kodlu meteorolojik uyarı da devam ediyor.

Kaynak: İHA
GüncelSamsunYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman Bakan otelde ölü bulundu Alman Bakan otelde ölü bulundu
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez
Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:44
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
09:35
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:17:17. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, sıcaklık 8 derece azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android