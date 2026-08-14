Samsun'da Yağışlar Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Samsun'da Yağışlar Tarımı Vurdu

Samsun\'da Yağışlar Tarımı Vurdu
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Çarşamba'da 30 mahallede hasar tespit çalışmaları sürüyor, üreticilere destek sözü verildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde yağışlardan etkilenen 30 mahallede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yoğun yağışın ardından üreticilerden gelen ihbarlar doğrultusunda tarım alanlarında meydana gelen zararların tespiti amacıyla çalışmalara devam ediyor. İl Müdürü Kemal Yılmaz, İlçe Müdürü İsmail Yıldız, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, teknik personel ve ilgili mahalle muhtarlarının katılımıyla yağıştan etkilenen yaklaşık 30 mahallede incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Yılmaz, "İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda özellikle denize yakın kesimlerde su baskınları meydana gelmiş ve tarımsal üretim alanlarında önemli zararlar oluşmuştur. Yapılan ilk gözlemlerde açık alanda ve seralarda sebze yetiştiriciliği yapılan alanlar ile fındık bahçelerinde su baskınlarından kaynaklı hasarlar tespit edilmiştir. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik ekipleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Hasar tespit ekiplerimizin yapacağı detaylı incelemeler sonucunda meydana gelen zararların boyutu kayıt altına alınacak ve gerekli işlemler titizlikle yürütülecektir" dedi.

"Tarım sigortası (TARSİM) yaptırmış olan üreticilerin zararları, TARSİM eksperleri tarafından yapılacak tespitlerin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanacaktır" diyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Tarım sigortası bulunmayan üreticilerimizin ise hasar tespit çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Yaşanan bu olumsuzluk, doğal afetlere karşı tarım sigortasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Üreticilerimizin emeklerini ve gelirlerini güvence altına alabilmeleri adına TARSİM kapsamında tarım sigortası yaptırmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarına aralıksız devam etmekte olup, üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kuvvetli yağışlardan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, zarar gören vatandaşlarımıza en kısa sürede gerekli destek süreçlerinin tamamlanmasını temenni ediyorum."

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Doğal Afet, Çarşamba, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da Yağışlar Tarımı Vurdu - Son Dakika

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