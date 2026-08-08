Samsun\'da Yazın Gözde Koylar

Samsun'da sahile sıralı şekilde yapılan dalgakıranların zamanla oluşturduğu küçük koylar, özellikle yaz aylarında vatandaşların gözde mekanları arasında yer alıyor. Dalgasız ve sığ sular, çocuklu ailelerin yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşlara adeta havuz keyfi yaşatıyor.

Samsun'un Atakum ve 19 Mayıs ilçelerinde sahil boyunca yapılan 'T' şeklindeki dalgakıranlar, zamanla küçük küçük koylara dönüştü. Hırçın Karadeniz'e göre oldukça durgun olduğu gözlenen bu alanlarda vatandaşlar, metrelerce ilerlemelerine rağmen bel hizasını geçmeyen suda rahatlıkla yüzebiliyor.

Sıra sıra uzanan dalgakıranların oluşturduğu onlarca koy, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle de dikkat çeken bölgeye Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Özellikle hafta sonlarında binlerce kişinin geldiği bölgede, sığ ve dalgasız deniz çocuklu ailelerin de tercihi oluyor. Vatandaşlar, dalgakıranların yapılmasının ardından sahilin adeta koy görünümüne kavuştuğunu belirterek, çocukların sığ sularda daha rahat vakit geçirebildiğini ifade ediyor.

Vatandaşlar, sakin görünümüne rağmen denizin bazı dönemlerde tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, özellikle fırtınalı ve olumsuz hava şartlarında denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Sonradan oluşan koy görünümüyle yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlayan Samsun sahillerindeki bu alanlar, doğal koyları aratmayan görüntüsüyle sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.